Tyson Foods maintient des opérations limitées dans son usine américaine de viande bovine en cours de fermeture

Tyson Foods TSN.N continuera temporairement à préparer la viande bovine à la vente dans un abattoir qu'il ferme à Lexington, au Nebraska, a déclaré le conditionneur de viande vendredi, offrant un court sursis à 9 % des 3 200 travailleurs de l'installation.

L'entreprise a annoncé en novembre qu'elle fermerait l'usine de viande bovine aux alentours du 20 janvier, la pénurie de bétail ayant entraîné une hausse des coûts pour les transformateurs américains.

Dans une nouvelle notification adressée cette semaine aux autorités du Nebraska, Tyson a indiqué que les licenciements ont commencé à cette date, mais qu'elle prolongerait l'emploi d'environ 292 travailleurs de trois à 185 jours pour leur permettre d'effectuer des tâches liées à la fermeture de l'usine. Moins de la moitié de ces employés resteront en poste après la fin du mois.

"Une transformation limitée se poursuivra dans notre usine de Lexington pendant cette période de transition", a déclaré Tyson dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les stocks de bétail aux États-Unis ont diminué pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de 75 ans, après qu'une sécheresse persistante a asséché les pâturages et poussé les éleveurs à réduire leurs troupeaux.

Les faibles stocks, associés à une forte demande de bœuf de la part des consommateurs, ont poussé les prix de détail du bœuf haché à un niveau record de 6,69 dollars la livre en décembre, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente, selon le Bureau des statistiques du travail.

En octobre, le président Donald Trump a déclaré qu'il s'efforçait de faire baisser les prix du bœuf , mais les prix des hamburgers et des steaks ont continué à augmenter.

Bien que les prix élevés profitent à Tyson, l'entreprise a également dû payer des prix records pour acheter du bétail à abattre.

Au Nebraska, les pouvoirs publics espèrent que Tyson vendra l'usine ou lui trouvera une autre utilisation afin de minimiser les dommages économiques causés à Lexington, qui compte environ 10 000 habitants. Tyson a déclaré que le complexe bovin de Lexington fonctionnait depuis 1990.