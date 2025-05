Tyson Foods: hausse de près de moitié du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie un BPA ajusté en hausse de 48% à 0,92 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 0,7 point à 3,8%, pour un chiffre d'affaires stable à près de 13,1 milliards.



'Notre portefeuille diversifié multicanal et multiprotéique nous place en bonne position pour tirer parti de la demande des consommateurs pour des protéines de haute qualité et offrir une valeur continue à nos actionnaires', affirme son CEO Donnie King.



Pour l'ensemble de son exercice 2024-25, le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande confirme prévoir un bénéfice d'exploitation ajusté entre 1,9 et 2,3 milliards de dollars, ainsi que des ventes stables ou en hausse de 1%.





