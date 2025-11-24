Tyson Foods ferme une usine de viande bovine dans le Nebraska

(AOF) - Vendredi, le groupe agroalimentaire Tyson Foods a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans son usine bovine de Lexington, dans le Nebraska. Il réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau. "Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.

Elle s'engage à aider les membres de son équipe à postuler à des postes vacants dans d'autres établissements et en leur offrant des avantages liés à la relocalisation.

