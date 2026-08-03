Tyson Foods en hausse grâce à une reprise potentielle de l'offre de bœuf et à la bonne tenue du marché du poulet

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3 août - ** L'action du transformateur de viande Tyson Foods

TSN.N a progressé de 3,3% à 59,87 dollars, effaçant ainsi ses pertes antérieures ** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison de l'offre restreinte de bétail aux États-Unis , qui entraîne des pertes dans son activité de viande bovine; elle prévoit toutefois « une nouvelle année constructive » pour son activité rentable de viande de poulet en 2027 ** “Alors que nous nous serions attendus à ce que les prévisions plus modérées concernant le secteur de la viande bovine entraînent une baisse du cours de l’action, nous pensons que la récente annonce de la réouverture de la frontière mexicaine au commerce de bovins, associée à un maintien des génisses plus important que prévu selon le dernier rapport sur les effectifs bovins, pourrait renforcer la confiance dans la reprise à long terme des bénéfices du secteur de la viande bovine”, déclarent les analystes de Stephens

** La réouverture de la frontière mexicaine ne comblera pas entièrement le déficit lié aux pertes subies dans le secteur du bœuf, affirme Donnie King, directeur général de Tyson, ajoutant que la reprise des importations américaines pourrait entraîner une certaine amélioration en 2027 et au-delà

** TSN revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel; la société affiche un chiffre d’affaires légèrement inférieur aux attentes au troisième trimestre, tandis que le BPA ajusté est conforme aux estimations des analystes

** À la clôture d'hier, TSN affichait une baisse d'environ 1% depuis le début de l'année