Tyson Foods en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du conditionneur de viande Tyson Foods < TSN.N > sont en hausse d'environ 3 % à 54,10 $ avant le marché

** La société prévoit des revenus annuels largement supérieurs aux estimations des analystes, misant sur la demande de produits à base de poulet

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 devrait augmenter de 2 % à 4 %, ce qui est supérieur à l'estimation de 2,3 % des analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes nettes du 4ème trimestre augmentent de 2,2 % pour atteindre 13,86 milliards de dollars, contre 13,97 milliards de dollars estimés par les analystes

** À la dernière clôture, l'action TSN a baissé de ~8,29 % depuis le début de l'année