Tyson Foods: BPA trimestriel plus que divisé par quatre

(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23 un BPA ajusté en baisse de 77% à 0,37 dollar, ainsi qu'une marge d'exploitation non-GAAP de 1,8% (contre 6% un an auparavant), pour des revenus en baisse de 2,8% à 13,35 milliards.



'Bien que les vents contraires économiques persistent, nous allons dans la bonne direction et gérons ce que nous pouvons contrôler', déclare Donnie King, le CEO du groupe spécialisé dans la viande, pointant un accroissement de son efficacité opérationnelle.



Pour l'exercice 2023-24, Tyson Foods indique anticiper un bénéfice d'exploitation ajusté d'un à 1,5 milliard de dollars (contre 933 millions sur l'année écoulée), pour des revenus attendus relativement stables par rapport à l'exercice précédent (près de 52,9 milliards).





