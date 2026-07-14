TYLSemi lève 43 millions de dollars pour développer les composants de base de puces d'IA sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

TYLSemi, une start-up fondée par d’anciens dirigeants d’AlphaWave , récemment rachetée par Qualcomm QCOM.O , a annoncé mardi avoir levé 43 millions de dollars dans le cadre d’un premier tour de table destiné à aider les entreprises à développer leurs propres puces d’IA. Le marché de ces puces d’IA est en plein essor, des grandes entreprises telles que Meta Platforms collaborant avec Broadcom AVGO.O et d’autres pour développer des semi-conducteurs sur mesure. Broadcom et son concurrent Marvell Technology disposent tous deux d’une technologie propriétaire permettant aux puces de communiquer entre elles à grande vitesse, et le seul moyen d’accéder à cette technologie est de travailler avec eux pour développer une puce sur mesure.

Les cofondateurs de TYLSemi, Mohit Gupta et Sunil Bhardwaj, qui ont lancé leur entreprise moins d’un an après le rachat d’AlphaWave par Qualcomm, souhaitent adopter une approche différente en fournissant des composants de puces d’IA sur mesure appelés « chiplets », basés sur des normes industrielles ouvertes. Les clients de TYLSemi pourront alors les combiner avec des technologies d’autres fournisseurs pour les assembler en une puce finale.

« Je pense que le progrès passe par la normalisation », a déclaré Mohit Gupta à Reuters. « Chaque fois que l’on opte pour un verrouillage propriétaire, c’est un jeu à court terme. Certes, on peut faire pression sur les clients, en tirant parti de sa position et de tout le reste, mais ce n’est pas sain pour le marché. »

Matter Venture Partners a mené ce tour de table, auquel ont participé Viola Ventures, GHOVC et Egis Technology. TYLSemi a indiqué avoir également obtenu un investissement stratégique de la part d’« entreprises de premier plan issues de l’écosystème mondial des semi-conducteurs et des infrastructures d’IA », sans toutefois nommer les investisseurs.