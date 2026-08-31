TXNM Energy recule après avoir lancé une émission d'actions de 400 millions de dollars destinée à financer un prêt lié à l'opération avec Blackstone

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31 août - ** Les actions de TXNM Energy TXNM.N , fournisseur d'électricité soumis à la réglementation, ont reculé de 0,9 % à 57,11 dollars en séance prolongée après l'annonce d'une levée de fonds prévue

** La société, basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lance une offre publique d'actions de 400 millions de dollars

** Elle prévoit d’utiliser le produit net de l’opération pour rembourser un prêt à terme de 400 millions de dollars lié à la fusion en cours avec l'unité d'infrastructure de Blackstone

BX.N

** Le mois dernier, TXNM et Blackstone Infrastructure ont prolongé l’accord de fusion jusqu’au 31 mai 2027, après que la Commission de régulation publique du Nouveau-Mexique a annulé un PIPE (investissement privé dans une société cotée en bourse) de 400 millions de dollars, lié à l’opération

** En mai 2025 , les deux sociétés avaient initialement annoncé une opération de retrait de la cote d'un montant de 11,5 milliards de dollars

** Wells Fargo, qui a accordé le prêt à terme à TXNM, est le seul chef de file de l’offre d’actions

** L'action TXNM a clôturé lundi en baisse de 3 cents à 57,61 dollars, soit une baisse de 2 % depuis le début de l'année