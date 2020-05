Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter invite ses utilisateurs à vérifier la véracité d'un message de Trump Reuters • 27/05/2020 à 00:55









SAN FRANCISCO, 27 mai (Reuters) - Twitter TWTR.N a incité mardi ses utilisateurs à vérifier la véracité de messages publiés par Donald Trump sur le vote par correspondance, avertissant que les faits énoncés par le président américain n'étaient pas avérés et réfutés par les services de "fact-checking" de la plate-forme. C'est la première fois que le réseau social vient ajouter un tel avertissement à une publication de Donald Trump. Twitter a ajouté cette fonctionnalité plus tôt ce mois-ci. Un point d'exclamation bleu placé sous le message de Trump conseille aux lecteurs d'"obtenir les faits sur le vote par correspondance", en les redirigeant vers une page affichant différents articles de presse et informations sur le sujet. Donald Trump a affirmé dans la journée que le recours au vote par correspondance donnerait lieu à des bulletins à coup sûr "frauduleux" et entraînerait des "élections truquées", dénonçant la volonté de la Californie de procéder à un vote par voie postale. (Katie Paul et Elizabeth Culliford; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TWITTER NYSE +4.20%