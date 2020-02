Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter fait mieux que prévu au T4, passe le cap de $1 md de CA Reuters • 06/02/2020 à 15:03









6 février (Reuters) - Twitter TWTR.N a dégagé pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à un milliard de dollars, fruit des efforts du groupe américain pour rendre sa plate-forme plus conviviale et attirer ainsi davantage d'utilisateurs. A Wall Street, l'action bondit de 6% dans les échanges en avant-Bourse. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du site de mico-blogging a progressé sur un an de 11% à 1,01 milliard de dollars (920 millions d'euros), dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 996,7 millions de dollars selon les données IBES de Refinitiv. Les revenus issus de la publicité se sont établis à 885 millions de dollars, en hausse de 12% sur un an. Le groupe prévoit cependant au premier trimestre de son exercice un chiffre d'affaires compris entre 825 et 885 millions de dollars, contre une estimation de Wall Street de 872,6 millions de dollars. Le bénéfice net de Twitter au quatrième trimestre est ressorti à 119 millions de dollars, soit 0,15 dollar par action, contre 255 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il s'est établi à 0,25 dollar par action, en dessous du consensus qui était de 0,29 dollar. (Elizabeth Culliford; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TWITTER NYSE +15.97%