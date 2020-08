Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter a entamé des pourparlers avec TikTok - presse Reuters • 09/08/2020 à 00:57









9 août (Reuters) - Twitter TWTR.N a engagé des négociations avec TikTok sur une possible association, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources, sans préciser si la firme américaine envisageait un rachat des activités aux Etats-Unis de l'application vidéo, détenue par le groupe chinoise ByteDance. Le président américain Donald Trump a donné 45 jours à TikTok pour vendre ses activités aux Etats-Unis sous peine de les interdire, le 15 septembre, puis a publié jeudi deux décrets interdisant aux entreprises américaines tout transaction avec les groupes chinois ByteDance et Tencent. Microsoft MSFT.O , qui a fait part de son intérêt pour le rachat des activités de TikTok, est considéré comme le mieux placé pour conclure un accord. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -1.79% TWITTER NYSE -1.43%