Twin Disc Inc devrait publier un bénéfice de 26 cents par action
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Twin Disc Inc TWIN.OQ TWIN.O devrait publier ses résultats le 21 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Racine Wisconsin devrait déclarer un chiffre d'affaires de 93,3 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Twin Disc Inc est un bénéfice de 26 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "achat".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de référence des machines et équipements industriels est également "Acheter"

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Twin Disc Inc est de 12,00 $, soit environ 26,3 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 8,85 $

19 août - Ce résumé a été généré par la machine le 19 août à 12:42 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

