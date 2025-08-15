 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 917,43
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Twilio s'élève avant l'ajout de S&P MidCap
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de Twilio TWLO.N ont augmenté de 4,2 % à 105,06 $ avant la cloche, la plateforme de communication en nuage devant rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX la semaine prochaine ** TWLO remplacera Amedisys AMED.O dans l'IDX à partir du mardi 19 août, selon S&P Dow Jones jeudi en fin de journée ** L'assureur UnitedHealth UNH.N a acquis AMED pour un montant de 3,3 milliards de dollars jeudi dernier

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle prévoyait que les fonds passifs devraient acheter 19,8 millions d'actions TWLO, ce qui implique 7 jours de demande d'achat sur la base du volume quotidien moyen de l'action sur 3 mois de 2,9 millions d'actions

** TWLO, basée à San Francisco, a une capitalisation boursière d'environ 15,5 milliards de dollars sur la base d'environ 153,4 millions d'actions en circulation ** Le 8 août, les actions de TWLO ont chuté de 19% après que la société ait affiché un résultat positif au 2ème trimestre, mais que ses prévisions pour le 3ème trimestre n'aient pas impressionné

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions ont baissé de ~7% depuis le début de l'année et de ~34% depuis le plus haut niveau atteint le 31 janvier

* Sur les 28 sociétés de courtage couvrant TWLO, la répartition des recommandations est la suivante: 19 notent " achat fort " ou " achat ", 7 " maintien " et 2 " vente "; la prévision médiane est de 130 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

AMEDISYS
100,9900 USD NASDAQ 0,00%
TWILIO-A
100,700 USD NYSE 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 13:51:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco
    Etats-Unis: La croissance des ventes au détail ralentit en juillet
    information fournie par Reuters 15.08.2025 14:56 

    La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en juillet d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Ces ventes ont progressé de 0,5%, comme prévu par les économistes interrogés ... Lire la suite

  • Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)
    Bureau Veritas sous pression proche de ses plus bas
    information fournie par Cercle Finance 15.08.2025 14:53 

    (Zonebourse.com) - En repli marqué depuis le début de l'année, le titre Bureau Veritas reste fragilisé sous ses moyennes mobiles clés, avec une dynamique vendeuse qui limite les velléités de rebond à court terme. En baisse de 3,9% sur un mois et de 8,5% depuis ... Lire la suite

  • Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    information fournie par AFP Video 15.08.2025 14:49 

    La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations. Les 185 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur un texte contraignant pour ... Lire la suite

  • Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    information fournie par AFP Video 15.08.2025 14:48 

    "Je pense que le président Poutine fera la paix, je pense que le président Zelensky fera la paix", a assuré jeudi le président américain Donald Trump avant le sommet en Alaska, où il rencontrera son homologue russe pour discuter de l'Ukraine.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank