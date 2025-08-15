Twilio s'élève avant l'ajout de S&P MidCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions de Twilio TWLO.N ont augmenté de 4,2 % à 105,06 $ avant la cloche, la plateforme de communication en nuage devant rejoindre l'indice S&P MidCap 400 .IDX la semaine prochaine ** TWLO remplacera Amedisys AMED.O dans l'IDX à partir du mardi 19 août, selon S&P Dow Jones jeudi en fin de journée ** L'assureur UnitedHealth UNH.N a acquis AMED pour un montant de 3,3 milliards de dollars jeudi dernier

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle prévoyait que les fonds passifs devraient acheter 19,8 millions d'actions TWLO, ce qui implique 7 jours de demande d'achat sur la base du volume quotidien moyen de l'action sur 3 mois de 2,9 millions d'actions

** TWLO, basée à San Francisco, a une capitalisation boursière d'environ 15,5 milliards de dollars sur la base d'environ 153,4 millions d'actions en circulation ** Le 8 août, les actions de TWLO ont chuté de 19% après que la société ait affiché un résultat positif au 2ème trimestre, mais que ses prévisions pour le 3ème trimestre n'aient pas impressionné

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions ont baissé de ~7% depuis le début de l'année et de ~34% depuis le plus haut niveau atteint le 31 janvier

* Sur les 28 sociétés de courtage couvrant TWLO, la répartition des recommandations est la suivante: 19 notent " achat fort " ou " achat ", 7 " maintien " et 2 " vente "; la prévision médiane est de 130 $, selon les données de LSEG