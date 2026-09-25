Twilio recule après que HSBC a abaissé sa recommandation à « réduire » en raison de doutes quant à la monétisation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 septembre - ** L'action de la plateforme d'engagement client Twilio TWLO.N recule de 3,2 % à 290,11 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** HSBC abaisse sa recommandation sur le titre à « réduire »; la banque indique qu'elle maintient une prime pour le potentiel lié à l'IA de Twilio, mais estime que le rapport risque/rendement est négatif après la récente hausse
** « Muse est une évolution positive, mais nous voyons peu d’éléments indiquant que Twilio parviendra à s’imposer sur le marché des logiciels d’IA à plus forte marge » – HSBC
** 27 des 32 courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 3 la note « conserver » et 2 la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 270 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, l'action affichait une hausse de plus de 110 % depuis le début de l'année
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