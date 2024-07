TwentyFour AM : "Les réductions d'impôts pourraient être inflationnistes"

(AOF) - "Avant que le président Joe Biden ne renonce à sa réélection, Donald Trump était en tête des sondages en vue des élections américaines de novembre. Même s'il est encore tôt et que le candidat démocrate vient tout juste de changer, il convient d'examiner ce qu'un second mandat de Trump pourrait signifier pour l'économie mondiale et les marchés obligataires", explique Dillon Lancaster, gérant chez TwentyFour AM (Boutique Vontobel).

"Jusqu'à présent, la principale hypothèse était qu'une présidence Trump entraînerait plus de croissance et d'inflation, des rendements plus élevés et une courbe des bons du Trésor américain plus pentue ", poursuit l'analyste.

Les droits de douane proposés augmenteraient la pression sur les prix à un moment où la question de l'inflation n'est peut-être pas totalement résolue. Les réductions d'impôts pourraient également être inflationnistes et avoir pour effet supplémentaire de maintenir le déficit budgétaire à un niveau élevé - ce qui se traduirait par une augmentation des émissions obligataires plus fortes qu'attendues ainsi qu'un facteur technique négatif pour les bons du Trésor.

"S'il faut reconnaître les mérites de ce scénario, il y a de nombreuses autres variables à prendre en compte. Tout d'abord, il ne faut pas négliger la composition du Congrès. Il suffit que les démocrates ne contrôlent qu'une des deux chambres (la Chambre des représentants ou le Sénat) pour que la capacité de Trump à changer radicalement la politique des États-Unis soit réduite", estime Dillon Lancaster.

En outre, "le dernier accord sur le plafond de la dette, conclu il y a deux ans après des semaines d'incertitude sévère, a abouti à une suspension de sa limite jusqu'en janvier 2025, elle sera donc amenée à être renégociée. De plus, lors de toute élection, toutes les initiatives présentées pendant la campagne ne sont pas appliquées. Certaines peuvent être mises en œuvre par décret, mais pas la majorité".

Les droits de douane étaient peut-être le point central de la politique économique de l'administration Trump, et ils pourraient bien l'être à nouveau, avec la proposition d'une taxe de 10% sur toutes les importations et de 60 % sur les produits chinois. Toutefois, la réaction des marchés à l'augmentation ou à l'introduction de nouveaux droits de douane est sujette à caution.