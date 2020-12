TV3 accélère sa transition vers la diffusion vidéo en OTT

avec Anevia

Le principal groupe multimédia de la région Baltique, TV3 Group, a confié la mise en place d'une

extension majeure de son service OTT Go3 à Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en

OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD).

« Nous avions pour objectif de fournir une diffusion en OTT au même niveau que celui des

services de télédiffusion, associant une faible latence et un signal de haute qualité, y compris en

UHD, » dit Ausra Sidaraviciene, CTO de TV3 Group. « Le partenariat avec Anevia a été décisif

dans la réussite de cette transition pour nos abonnés en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Ce

récent investissement nous donne accès à la capacité nécessaire pour répondre à des pics de

visionnage à très grande échelle. »