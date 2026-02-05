Turquie : TPAO et Chevron signent un protocole d'accord sur une éventuelle coopération énergétique, selon le ministre

Turkish Petroleum (TPAO) et Chevron CVX.N ont signé un protocole d'accord sur une éventuelle coopération énergétique, a déclaré jeudi le ministre turc de l'Energie Alparslan Bayraktar.

Alparslan Bayraktar a déclaré sur X que l'accord, signé à Istanbul, pourrait également inclure l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, ajoutant qu'Ankara avait l'intention de développer des projets conjoints à la fois en Turquie et à l'échelle internationale.