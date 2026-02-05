 Aller au contenu principal
Turquie : TPAO et Chevron signent un protocole d'accord sur une éventuelle coopération énergétique, selon le ministre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Turkish Petroleum (TPAO) et Chevron CVX.N ont signé un protocole d'accord sur une éventuelle coopération énergétique, a déclaré jeudi le ministre turc de l'Energie Alparslan Bayraktar.

Alparslan Bayraktar a déclaré sur X que l'accord, signé à Istanbul, pourrait également inclure l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, ajoutant qu'Ankara avait l'intention de développer des projets conjoints à la fois en Turquie et à l'échelle internationale.

Valeurs associées

CHEVRON
181,240 USD NYSE +1,79%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,52 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
64,29 USD Ice Europ -0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

