Turquie-L'ambassade américaine évoque un risque d'attentat

ANKARA, 23 octobre (Reuters) - L'ambassade américaine à Ankara a annoncé vendredi la suspension de tous les services aux ressortissants des Etats-Unis et des demandes de visas dans les représentations de Turquie en raison d'un risque d'attentat et d'enlèvements à Istanbul. "La mission américaine en Turquie a reçu des informations crédibles évoquant un risque d'attentat terroriste et d'enlèvements de citoyens américains ou des ressortissants étrangers à Istanbul, notamment contre le consulat général américain (...)", a-t-elle fait savoir. Le 1er janvier 2017, un homme armé a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul. Son acte a ensuite été revendiqué par l'Etat islamique. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay, version française Jean-Philippe Lefief)

