Turkish Airlines rencontrera Boeing et le motoriste CFM dans les semaines à venir

Turkish Airlines THYAO.IS rencontrera Boeing et le fournisseur de moteurs CFM pour décider d'un accord potentiel dans les semaines à venir, a déclaré mercredi le président de la compagnie, Ahmet Bolat.

Dans une interview, M. Bolat a également indiqué que les détails d'un éventuel investissement pour la création d'un centre de maintenance de moteurs en Turquie étaient également discutés dans le cadre des négociations.