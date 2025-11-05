 Aller au contenu principal
Turkish Airlines rencontrera Boeing et le motoriste CFM dans les semaines à venir
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ebru Tuncay

Turkish Airlines THYAO.IS rencontrera Boeing et le fournisseur de moteurs CFM pour décider d'un accord potentiel dans les semaines à venir, a déclaré mercredi le président de la compagnie, Ahmet Bolat.

Dans une interview, M. Bolat a également indiqué que les détails d'un éventuel investissement pour la création d'un centre de maintenance de moteurs en Turquie étaient également discutés dans le cadre des négociations.

