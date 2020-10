Turgot Capital recrute un responsable commercial Île-de-France et Nord-Est

(NEWSManagers.com) - Turgot Capital vient de recruter Stephan Besnainou comme responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France. Il a pour mission le développement et l'animation des partenaires CGP, réseaux et banques privées.

Stephan Besnainou était jusqu'ici développeur commercial de Manymore. Auparavant, il a été conseiller en gestion de patrimoine chez Allianz entre 2014 et 2019.