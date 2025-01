Tunnel sous la Manche: Getlink pénalisé par la suspension d'une ligne électrique transmanche

Getlink , l'exploitant du tunnel sous la Manche, a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires en baisse de 12% à 1,61 milliard d'euros, pénalisé par la suspension depuis fin septembre de l'activité de son câble transmanche ElecLink, a annoncé le groupe mardi.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le chiffre d’affaires d'EuroTunnel, filiale qui regroupe les activités de transport de véhicules et de passagers dans le tunnel, a progressé de 3% à 1,16 milliard d’euros, avec une baisse du transport de véhicules mais une hausse du transport de passagers sur l'Eurostar.

Europorte, la société de fret ferroviaire, a vu son chiffre d'affaires croître de 12%, à 168 millions d’euros.

En revanche celui d'ElecLink, le câble d'un gigawatt qui relie la France et l'Angleterre, a été divisé par deux à 280 millions d’euros, "impacté par la normalisation attendue des marchés de l’électricité et la suspension de l’activité depuis le 25 septembre", précise le groupe. Cette activité a aussi pâti en 2024 de la baisse du prix de l’électricité après deux années de prix élevés.

Getlink a indiqué le 16 décembre que l'activité de ce câble électrique, mis en service en mai 2022, ne reprendrait pas avant le 10 février au mieux.

Le groupe précise que l'interruption, due à un "dysfonctionnement de l’interconnecteur", a eu un impact de 78 millions d’euros sur son activité entre le 25 septembre et le 31 décembre.

L'incident a été causé "par une faiblesse de la structure de soutien du câble à l’extérieur du tunnel côté France", selon Getlink qui a dû sectionner le câble pour le remplacer et réaliser un nouveau joint.

Getlink a confirmé par ailleurs son objectif d'un excédent brut d'exploitation (EBITDA) pour 2024 compris entre 780 et 830 millions d’euros, en deçà des 979 millions d'euros réalisés en 2023.

Dans le détail, le chiffre d’affaires de l’activité navettes a baissé de 1% par rapport à 2023 à 727 millions d’euros, en raison d'une baisse de 1% du transport de camions et de 2% du transport de voitures de tourisme, liée à "un environnement économique peu dynamique" et "une concurrence intense des compagnies de ferries dont certaines dérogent aux modèles sociaux appliqués en France et au Royaume-Uni", estime le groupe.

A l'inverse, le chiffre d’affaires ferroviaire progresse de 7% à 398 millions d’euros, grâce à une hausse de 5% du nombre de passagers sur l'Eurostar, à 11,201 millions, dépassant le record de 2019.

A l'inverse le nombre de trains de marchandises transmanche a reculé de 13% en 2024, à 1.233, baisse encore plus marquée au seul 4e trimestre (-16%).