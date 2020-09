Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tunisie-Le Parlement vote la confiance au gouvernement de technocrates Reuters • 02/09/2020 à 04:41









(Précisions; production TV à disposition) TUNIS, 2 septembre (Reuters) - Le Parlement tunisien a voté mercredi la confiance au nouveau gouvernement de technocrates formé la semaine dernière par le Premier ministre désigné Hichem Mechichi, espérant mettre fin à des mois d'instabilité politique afin que le pays puisse lutter contre la crise économique et les problèmes sociaux. Les députés se sont prononcés à 134 voix pour et 67 contre la formation du gouvernement, à l'issue de débats entamés mardi sur fond de lutte d'influence entre le président Kaïs Saïed et les principaux partis politiques. "La formation du gouvernement intervient à un moment d'instabilité politique et alors que la patience du peuple a atteint ses limites", a dit Hichem Mechichi devant le Parlement alors que les débats s'ouvraient. "Notre priorité sera de répondre à la situation économique et sociale (...), stopper l'hémorragie des finances publiques, entamer des discussions avec les créanciers et engager les programmes de réforme". Depuis les élections législatives d'octobre dernier, aucun gouvernement ne s'est installé durablement. Le Parlement avait refusé en janvier d'accorder sa confiance au Premier ministre proposé par la formation islamiste modérée Ennahda, et le gouvernement Fakhfakh - dont Mechichi était ministre de l'Intérieur - a démissionné après moins de cinq mois. (Tarek Amara; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.