Tunisie-Des figures de l'opposition condamnées à des peines de prison de 5 à 45 ans

par Tarek Amara

Une cour d'appel tunisienne a prononcé vendredi des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 45 ans à l'encontre de dirigeants de l'opposition, d'hommes d'affaires et d'avocats, selon un document judiciaire consulté par Reuters, tandis que les critiques dénoncent un régime de plus en plus autoritaire.

Quarante personnes ont été inculpées dans le cadre d'une affaire les accusant de complot pour renverser le président Kaïs Saïed, l'un des plus grands procès politiques de ces dernières années en Tunisie.

Vingt des accusés ont fui à l'étranger et ont été condamnés par contumace.

Les peines vont de cinq à 45 ans d'emprisonnement, selon un document du tribunal consulté par Reuters.

Des organisations de défense des droits humains, telles que Human Rights Watch et Amnesty International, ont déclaré que cette affaire constituait une escalade dans la répression menée par Kaïs Saïed contre les dissidents depuis qu'il s'est doté de pouvoirs extraordinaires en 2021.

A l'issue du procès jeudi, l'un des avocats des accusés, Mokhtar Jemaï, avait dénoncé une tentative d'éliminer les opposants politiques.

Les autorités ont déclaré que les accusés, comprenant d'anciens fonctionnaires et l'ancien chef des services de renseignement Kamel Guizani, ont tenté de déstabiliser le pays et de renverser Kaïs Saïed.

En 2023, Kaïs Saïed avait déclaré que les opposants étaient des "traîtres et des terroristes" et que les juges qui les acquitteraient étaient leurs complices.

D'éminentes figures de l'opposition, dont Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Jawahar Ben Mbarek et Ridha Belhaj, ont été condamnées à des peines d'emprisonnement de 20 ans, a déclaré une autre avocate des accusés, Dalila ben Mbarek. L'homme politique Noureddine Bhiri a été condamné à dix ans de prison.

Tous sont en détention depuis leur arrestation en 2023. Chaïma Issa, figure de proue de l'opposition, a été condamnée à 20 ans de prison, Nejib Chebbi, chef de la principale coalition d'opposition du Front du salut national, à 12 ans, et Ayachi Hammami à 5 ans de détention.

Ces trois personnes sont actuellement libres, mais les autorités devraient procéder à leur arrestation.

La peine la plus sévère a été prononcée à l'encontre de l'homme d'affaires Kamel Eltaïef, condamné à 45 ans de prison, tandis que l'opposant politique Khayam Turki a été condamné à 35 ans de prison.

Les dirigeants d'opposition ont dénoncé des poursuites montées de toutes pièces et accusé le président de mener une purge politique. Ils disent vouloir unir l'opposition fragmentée contre ce recul démocratique.

(Rédigé par Tarek Amara ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)