TuneCore et Believe étrennent le Discovery Mode de Spotify pour le plus grand bénéfice de leurs artistes

Believe, la maison de disques du futur et sa filiale leader du marché sur le segment DIY, TuneCore, s'associent à Spotify pour tester la nouvelle fonctionnalité de la plateforme, Discovery Mode, dernière innovation marketing du large éventail proposé par Spotify for Artists, comme Canvas, Marquee et le lancement de playlists.



Discovery Mode est un outil marketing qui permet aux artistes d'élargir leur audience et de trouver leurs prochains fans en optimisant la découverte de leurs titres sur Spotify. Leader disruptif du marché digital, Believe a mis en place avec Spotify sur les six derniers mois un programme bêta-test d'envergure auprès d'un grand nombre de ses artistes indépendants.