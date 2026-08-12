TUI suspend son objectif de chiffre d'affaires annuel

Face à un contexte mondial particulièrement instable et à la prudence accrue des consommateurs, TUI a publié des résultats trimestriels en baisse au troisième trimestre.

Sur les trois mois clos le 30 juin, le spécialiste allemand du voyage a vu ses revenus reculer de 5,6%, à 5,9 milliards d'euros. Parallèlement, son Ebit sous-jacent s'est élevé à 235 millions d'euros, contre 321 millions d'euros un an plus tôt, pénalisé à hauteur de 20 millions par les conséquences directes de la guerre en Iran (navires de TUI Cruises présents aux Emirats). Sur le trimestre, le groupe a enregistré 9,9 millions de clients dans l'ensemble de ses activités, soit une baisse de 3%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, l'Ebit sous-jacent est de 123 millions d'euros, soit 42 millions d'euros de moins qu'il y a un an. Le groupe explique que la guerre en Iran et l'ouragan en Jamaïque ont eu un impact négatif cumulé de 81 millions d'euros sur les résultats. Sans ces effets, l'Ebit sous-jacent sur neuf mois aurait été supérieur à celui de l'année précédente.

Les prévisions annuelles ont toutefois été confirmées sauf pour l'objectif de chiffre d'affaires qui a été temporairement suspendu en raison de la volatilité des réservations de dernière minute. L'Ebit ajusté est toujours attendu entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice.