TUI: sanctionné pour ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - TUI recule de plus de 4% à Francfort, à la suite de la publication par le groupe de tourisme et de voyages de ses résultats annuels 2024, d'où ressort un profit attribuable aux actionnaires de 507 millions d'euros, inférieur de 3% à l'estimation d'Oddo BHF.



L'Allemand a toutefois légèrement battu les attentes du bureau d'études aux niveaux de son EBIT ajusté et de son chiffre d'affaires, respectivement en croissance de 32% à près de 1,3 milliards d'euros et de 12% à moins de 23,2 milliards.



'L'activité récente se montre bonne, sans signe de ralentissement de la demande, et les objectifs pour 2025 sont conformes aux attentes', ajoute Oddo BHF, qui confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 9,2 euros sur le titre.





Valeurs associées TUI 8,61 EUR XETRA +1,84%