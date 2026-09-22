TUI resserre sa prévision de bénéfice opérationnel, le marché se montre frileux

(Zonebourse.com) - Le voyagiste allemand resserre sa guidance d'EBIT sous-jacent 2026 à 1,2-1,3 MdEUR à taux de change constants. Le nouveau point médian reste toutefois inchangé et proche du consensus. Le marché se montre néanmoins prudent ce matin et le titre lâche près de 1,4% à Francfort. Il faut dire que le groupe n'a pas évoqué la hausse du prix du carburant alors que seulement 39% de ses besoins de l'été 2027 sont couverts...

TUI, qui publiera ses résultats annuels complets le 9 décembre, vise désormais un EBIT sous-jacent compris entre 1,2 et 1,3 MdEUR pour l'exercice 2026, contre une précédente fourchette de 1,1 à 1,4 MdEUR. L'année précédente, l'EBIT sous-jacent était ressorti à 1 413 MEUR.

Cette nouvelle prévision resserrée est notamment soutenue par l'amélioration récente des réservations. Dans Markets Airline, le chiffre d'affaires réservé recule de 5% pour l'été 2026, mais progresse de 2% sur les quatre dernières semaines. Pour l'hiver 2026-2027, il baisse de 7%, avec un recul limité à 1% sur les quatre dernières semaines, illustrant la tendance à des réservations plus tardives.

Dans Hotels & Resorts, le tarif journalier moyen progresse de 4% au quatrième trimestre, tandis que dans les croisières, les capacités augmentent de 12% et le tarif journalier moyen de 2%.

AlphaValue estime que le resserrement de la guidance ne modifie pas ses prévisions, son estimation d'EBIT 2026 de 1 275 MEUR se situant déjà dans la moitié supérieure de la nouvelle fourchette. Le bureau d'analyse prévoit également d'intégrer à son modèle la guidance d'investissements nets de 810 à 830 MEUR.

Jefferies souligne de son côté que le point médian de la guidance reste inchangé à 1 250 MEUR, quasiment en ligne avec le consensus de 1 257 MEUR. L'analyste James Wheatcroft relève l'amélioration de la dynamique des réservations à l'approche de la clôture de l'exercice, tout en pointant la persistance des réservations tardives et la gestion prudente des capacités. Il note également que TUI ne commente pas l'impact de la hausse des prix du kérosène, alors que seulement 39% des besoins de l'été 2027 sont actuellement couverts. Jefferies maintient ainsi son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 7 EUR.

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