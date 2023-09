Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TUI: prévisions confirmées après un été réussi information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - TUI, le numéro un européen du tourisme, a confirmé mardi son objectif d'une croissance 'significative' de son résultat opérationnel courant (Ebit) lors de son exercice 2022/2023 en cours.



Dans un communiqué, le groupe allemand explique que les solides réservations enregistrées durant l'été se sont confirmées avec le maintien d'une 'dynamique favorable' à l'approche de la saison d'hiver, accompagnée d'une vigueur des tarifs.



Le volume des réservations durant la période estivale ont ainsi progressé de 5%, pour revenir à près de 96% de leurs niveaux d'avant l'épidémie, tandis que les réservations pour l'hiver 2023/2024 s'inscrivent pour l'instant en hausse de 15%.



A 1,5 millions d'unités, ces dernières dépassent les capacités actuellement mises en place par TUI en perspective de l'hiver.



En parallèle, le prix de vente moyen (ASP) s'est accru de 4% par rapport à l'hiver 2022/23.



Le groupe estime être en passe de réaliser sur le trimestre juillet-septembre, le quatrième de son exercice fiscal, une hausse 'significative' de sn bénéfice avant impôt et intérêts (Ebit) courant en hausse.



Suite à ces annonces, le titre TUI grimpait de plus de 5% en Bourse de Londres. Depuis le début de l'année, l'action accuse encore un repli de 37%.





Valeurs associées TUI XETRA +6.38%