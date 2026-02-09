TUI Group renforce son réseau de recharge électrique en Espagne
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:56
TUI Group annonce l'extension de son application "TUI e-Charge" avec l'intégration de 6 300 nouveaux points de recharge en Espagne, sur le continent comme dans les îles, accessibles à un tarif préférentiel.
Cette initiative porte à près de 100 000 le nombre total de points de recharge disponibles via l'application dans 71 pays.
L'Espagne occupe une place centrale dans la stratégie de mobilité durable du groupe, avec plusieurs projets pilotes en cours, dont des tests de véhicules entièrement électriques pour les guides et représentants de TUI à Minorque.
Ces essais portent notamment sur la disponibilité des véhicules et la fiabilité des infrastructures de recharge dans un contexte d'activité saisonnière, afin de préparer un déploiement dans d'autres destinations.
TUI prévoit par ailleurs de déployer son premier bus électrique en Espagne en 2026, l'île de Tenerife ayant été retenue à l'issue d'un processus de sélection interne.
Peu avant 15h00, le titre TUI progressait d'un peu plus de 1% à Francfort.
