TUI Group réduit ses pertes malgré l'impact de la guerre en Iran
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:41
TUI Group annonce que sa perte nette a atteint 239,9 MEUR au 2e trimestre, réduite de près de 9% par rapport à la perte de 262,8 MEUR enregistrée un an plus tôt. Par conséquent, le BPA ressort à -0,56 (vs 0,60 EUR il y a un an), soit légèrement mieux que le consensus qui tablait encore sur -0,60 EUR.
De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel est resté stable à 3,7 MdsEUR (conforme au consensus), en léger recul de 0,1% en données publiées, mais en hausse de 1,3% à taux de change constants.
Une publication solide qui rassure le marché
L'EBIT sous-jacent du groupe s'est amélioré à -192,7 MEUR (contre -206,8 MEUR un an plus tôt), soit une progression de 6,8%. Le consensus est à nouveau battu : il tablait sur une perte un peu plus importante de 202 MEUR.
Cette performance a été réalisée malgré un impact exceptionnel estimé à environ 45 MEUR, dont 40 MEUR liés à la guerre en Iran et 5 MEUR liés à l'ouragan en Jamaïque.
Par division, l'EBIT sous-jacent progresse de 29,2% pour TUI Musement et de 7,9% dans Market Airline. En revanche, il est en repli de 5,4% pour Hotels & Resorts et de 3,1% pour le pole "Cruises".
Sebastian Ebel, directeur général, a déclaré que le groupe restait "engagé dans l'excellence opérationnelle et une croissance rentable", tout en soulignant sa capacité à "naviguer dans l'environnement actuel grâce à une position financière solide et un bilan robuste".
Face à l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, TUI a suspendu son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe vise désormais un EBIT sous-jacent compris entre 1,1 et 1,4 MdEUR en 2026 (AlphaValue est à 1,24 MdEUR et le consensus est à 1,36 MdEUR).
Les analystes pointent une valorisation attractive
A la suite de cette publication, AlphaValue indique anticiper "une réaction positive du marché" et une légère révision en hausse de ses estimations après la réitération des perspectives annuelles, qui traduit un ton plus optimiste du management.
De son côté, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre TUI Group, avec un objectif de cours inchangé à 8,20 EUR.
Le broker souligne que les résultats du deuxième trimestre montrent un EBIT en hausse de 7% sur un an, conforme aux indications données en avril, tandis que les perspectives 2026 restent inchangées malgré les effets du conflit au Moyen-Orient.
Le broker juge la valorisation "peu exigeante" avec un PER 2026 estimé à 6 fois, mais continue de privilégier Jet2, considéré comme mieux positionné et disposant d'un profil de croissance plus lisible.
Chez Oddo BHF, les analystes confirment leur conseil "surperformance" avec un objectif de cours inchangé à 11,2 EUR, estimant que la faiblesse actuelle des réservations estivales ne remet pas en cause les fondamentaux du groupe. Le broker juge la publication semestrielle "pleinement conforme aux attentes", avec une performance du deuxième trimestre qualifiée de solide malgré l'impact du conflit en Iran sur l'activité croisières.
Le bureau d'études met également en avant la position de leader européen de TUI, la croissance du "dynamic packaging", l'exposition au segment des croisières et le plan stratégique en cours. Oddo BHF estime enfin que la valorisation actuelle du titre reste "extrêmement basse".
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