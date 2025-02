TUI: confirme ses prévisions pour l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une augmentation de 13 % du chiffre d'affaires à 4,9 milliards d'euros au 1er trimestre (1er trimestre 2024 : 4,3 milliards d'euros).



TUI a connu un bon début d'exercice 2025. 3,7 millions de clients ont voyagé avec TUI au cours du premier trimestre soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente (octobre à décembre 2024).



L'EBIT sous-jacent s'est amélioré à 50,9 millions d'euros (6,0 millions d'euros l'année précédente). 'Ce développement est principalement porté par la très bonne performance du segment Holiday Experiences, qui comprend Hotels & Resorts, Cruises et TUI Musement (Tours & Activities)' indique le groupe.



La dynamique positive des réservations pour l'hiver 2024/25 et l'été 2025 se poursuit, avec des réservations actuelles en hausse de 2 % par rapport à l'année dernière.



Le groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2025. Il s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires de 5 à 10 % et une augmentation de l'EBIT sous-jacent de 7 à 10 % d'une année sur l'autre.





