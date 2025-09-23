TUI confirme ses prévisions annuelles, voit un bon départ pour la saison hivernale

Des avions du voyagiste allemand Tui stationnés sur une piste à l'aéroport de Hanovre

LONDRES - Le plus grand voyagiste européen TUI, a confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme à la faveur d'une demande stable et d'un début de saison hivernale positif, malgré les difficultés liées à la concurrence, aux vagues de chaleur et au conflit au Moyen-Orient.

TUI avait relevé sa prévision de bénéfice annuel en août, ayant constaté une forte demande pour les hôtels et les croisières.

Le voyagiste allemand a également annoncé un bon début pour la saison hivernale 2025-2026.

Pour la saison estivale, les réservations aériennes ont reculé de 2% par rapport à l'année précédente, le marché allemand enregistrant une baisse particulièrement marquée de 5%, a déclaré TUI.

Des destinations telles que la Turquie, les îles Canaries et l'Égypte continuent toutefois à enregistrer de fortes réservations, a précisé le groupe.

TUI annoncera ses résultats pour l'exercice 2025 le 10 décembre.

(Rédigé par Bernadette Hogg et Joanna Plucinska, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)