TUI confirme ses prévisions annuelles, voit un bon départ pour la saison hivernale
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 09:03

LONDRES, 23 septembre - Le plus grand voyagiste européen TUI TUI1n.DE , a confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme à la faveur d'une demande stable et d'un début de saison hivernale positif, malgré les difficultés liées à la concurrence, aux vagues de chaleur et au conflit au Moyen-Orient.

TUI avait relevé sa prévision de bénéfice annuel en août, ayant constaté une forte demande pour les hôtels et les croisières.

Le voyagiste allemand a également annoncé un bon début pour la saison hivernale 2025-2026.

Pour la saison estivale, les réservations aériennes ont reculé de 2% par rapport à l'année précédente, le marché allemand enregistrant une baisse particulièrement marquée de 5%, a déclaré TUI.

Des destinations telles que la Turquie, les îles Canaries et l'Égypte continuent toutefois à enregistrer de fortes réservations, a précisé le groupe.

TUI annoncera ses résultats pour l'exercice 2025 le 10 décembre.

(Rédigé par Bernadette Hogg et Joanna Plucinska, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

