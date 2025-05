TUI: confirme ses objectifs pour l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - TUI, le numéro un européen du tourisme, a réalisé un chiffre d'affaires au 2ème trimestre (janvier à mars 2025) de 3,71 milliards d'euros (contre 3,68 milliards d'euros sur l'exercice précédent).



La saison de l'hiver 2024/25 a connu une augmentation de +2 % des réservations et des prix moyens en hausse de +4 % en glissement annuel.



L'EBIT sous-jacent s'améliore de +14 millions d'euros à -207 millions d'euros au deuxième trimestre hors effet de Pâques de -32 millions d'euros. 'Cette amélioration s'inscrit notamment dans la performance solide du segment Holiday Experiences et un closing Markets + Airline en ligne avec les attentes' indique le groupe.



Le groupe allemand confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Il s'attend à une augmentation de 5 à 10 % des revenus par rapport à l'exercice précédent, une augmentation de l'EBIT sous-jacent de 7 à 10 % par rapport à l'année précédente, tirée notamment par les prévisions pour l'été 2025.



'Grâce aux récentes hausses de nos notations de crédit par les agences de notation, nous avons atteint notre objectif de revenir aux niveaux d'avant la pandémie' souligne la direction.





