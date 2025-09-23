 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 901,06
+0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TUI confirme ses objectifs annuels
information fournie par AOF 23/09/2025 à 10:54

(AOF) - TUI a confirmé ses objectifs annuels, qu’il avait révisé à la hausse le 12 août dernier, grâce à une bonne dynamique commerciale cet été. Le voyagiste a notamment pu compter sur ses activités Expériences Vacances et Compagnies aériennes. Le chiffre d’affaires annuel devrait progresser dans le bas de la fourchette de +5 à +10%, tandis que l’Ebit sous-jacent est attendue en progression de 9 à 11%. En outre, la saison hivernale 2025-2026 a connu un bon début avec 1,8 million de réservations enregistrées à ce jour.

Les réservations globales sont quant à elles en hausse de 1% et le prix moyen par passager connait une augmentation de 3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COINSHARES
    Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
    information fournie par CoinShares 23.09.2025 11:52 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:45 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter ... Lire la suite

  • Le logo UBS est photographié sur une succursale de la banque suisse à Lucerne
    France: UBS va débourser 835 millions d'euros dans l'affaire de démarchage bancaire
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:40 

    La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, a déclaré la banque mardi. Dans le cadre de cette résolution, UBS paiera une amende de 730 millions d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank