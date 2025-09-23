TUI confirme ses objectifs annuels

(AOF) - TUI a confirmé ses objectifs annuels, qu’il avait révisé à la hausse le 12 août dernier, grâce à une bonne dynamique commerciale cet été. Le voyagiste a notamment pu compter sur ses activités Expériences Vacances et Compagnies aériennes. Le chiffre d’affaires annuel devrait progresser dans le bas de la fourchette de +5 à +10%, tandis que l’Ebit sous-jacent est attendue en progression de 9 à 11%. En outre, la saison hivernale 2025-2026 a connu un bon début avec 1,8 million de réservations enregistrées à ce jour.

Les réservations globales sont quant à elles en hausse de 1% et le prix moyen par passager connait une augmentation de 3%.

