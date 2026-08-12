 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TUI-Bénéfice inférieur aux attentes au T3 avec la baisse des réservations
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 08:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

LONDRES, 12 août - TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen, a fait état mercredi d'un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé par la baisse des réservations et le maintien des prix élevés du kérosène en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Le groupe allemand publié un résultat d'exploitation de 234,6 millions d'euros, en baisse de près de 27% par rapport à l'année dernière et inférieur aux 274 millions d'euros prévus par les analystes interrogés par LSEG.

Les compagnies aériennes et les agences de voyage européennes ont mis en garde contre un raccourcissement des délais de réservation, les voyageurs hésitant à réserver leurs vacances en raison de l’incertitude persistante liée à la guerre avec l’Iran.

"2026 n’est pas une année comme les autres. TUI a bien résisté dans un contexte mondial difficile. Notre modèle économique s’avère résilient. Les voyages restent très importants dans la vie des gens, mais le moment où les décisions de voyage sont prises a changé", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans un communiqué.

TUI a confirmé prévoir un résultat d’exploitation ajusté compris entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros en 2026, mais a précisé que son troisième trimestre avait été marqué par les incertitudes géopolitiques persistantes, la faiblesse des marchés européens et la prudence des clients.

Le groupe avait abaissé en mars sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) et suspendu son objectif de chiffre d'affaires, invoquant les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Paolo Laudani; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
12,410 EUR Euronext Paris +0,98%
DT LUFTHANSA
8,270 EUR XETRA +0,36%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
TUI
7,284 EUR XETRA -1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,651 +9,23%
CAC 40
8 706,2 -0,10%
INNATE PHARMA
2,115 +11,32%
Pétrole Brent
89,03 -0,30%
2CRSI
27,8 -1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank