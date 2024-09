TT International débauche une équipe entière de BNPP AM

Après l’annonce de l’arrivée de Jean-Charles Sambor, l’ex-responsable dette émergente de BNP Paribas Asset Management, TT International continue de piocher au sein de la société de gestion française pour constituer son équipe dette émergente. La société de gestion britannique a ainsi débauché trois autres collaborateurs de BNPP AM. Il s’agit d’Alex Zunega, Stefan Roessler et Ronald Huang. Les deux premiers seront gérants et le dernier, analyste senior. A ce quatuor viennent s’ajouter Di Wang, un ancien de Moelis & Company, et Michael Lam, ex-Jupiter Asset Management et BNPP AM.

Cette équipe de six personnes, dirigée par JC Sambor, créera l’offre dette émergente de TT. Ils géreront différentes stratégies dette émergentes sur le crédit souverain et corporate . La moitié de l’équipe sera basée à Londres, tandis que Ronald Huang et Di Wang s’installeront à Hong Kong.

Laurence Marchal