TSMC va investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis alors que son bénéfice du deuxième trimestre a largement dépassé les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice de TSMC au deuxième trimestre bondit de 77 % pour atteindre 706,6 milliards de T$, contre une prévision de 632,6 milliards de T$

* La société annonce un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux États-Unis

* Elle relève son objectif de dépenses d'investissement pour cette année de 14 % au maximum

* La société prévoit une demande toujours aussi forte dans le domaine de l'IA

* La capitalisation boursière de TSMC est près du double de celle de Samsung Electronics

(Ajout de détails tout au long du texte, commentaires du directeur général aux paragraphes 3, 4 et 8) par Wen-Yee Lee, Ben Blanchard et Faith Hung

TSMC 2330.TW , premier producteur mondial de puces d'IA de pointe et fournisseur majeur de Nvidia

NVDA.O , s'est engagé jeudi à investir 100 milliards de dollars supplémentaires dans l'État américain de l'Arizona et a déclaré que la demande liée à l'IA resterait forte jusqu'en 2030.

Confirmant son optimisme quant à la demande, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement, les augmentant jusqu’à 14 % pour cette année.

« Nos clients et les clients de nos clients, qui sont principalement des fournisseurs de services cloud, continuent de nous envoyer des signaux très forts et de nous faire part de leurs perspectives positives », a déclaré le directeur général de la société, C.C. Wei, lors d’une conférence sur les résultats.

« Notre conviction quant à la mégatendance pluriannuelle de l’IA reste donc très forte. »

Ces perspectives optimistes font suite à l’annonce par TSMC, baromètre de la demande en puces d’IA, d’une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, qui a atteint un niveau record de 706,6 milliards de T$ (22 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dépassant les prévisions du marchéqui s’établissaient à 632,6 milliards de T$ et marquant ainsi son neuvième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Les dépenses d’investissement pour 2026, indicateur clé de la confiance de la direction dans la pérennité de la demande en IA, devraient se situer entre 60 et 64 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 52 et 56 milliards de dollars, a-t-il indiqué.

Profitant de la forte hausse de la demande en puces de pointe utilisées dans les applications d’IA, l’investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars de TSMC en Arizona viendrait s’ajouter aux investissements déjà annoncés de 165 milliards de dollars destinés à la construction d’usines de puces dans cet État.

« Nous pensons que cet investissement contribuera à favoriser davantage le développement de l’écosystème américain des semi-conducteurs, à renforcer la chaîne d’approvisionnement et à soutenir la création d’un nombre croissant d’emplois de haute technologie et bien rémunérés aux États-Unis », a déclaré C.C. Wei.

Quatre usines supplémentaires devraient probablement voir le jour en Arizona, notamment pour le conditionnement de pointe, venant s’ajouter aux huit déjà en construction ou en projet, même si le calendrier de ces nouvelles implantations dépendra de la « situation du marché », a-t-il ajouté.

Les dépenses d’investissement agressives de TSMC et la flambée de ses marges bénéficiaires en ont fait un baromètre de la demande dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

La société prévoit que son chiffre d’affaires annuel en dollars américains augmentera d’un peu plus de 40 % en 2026, contre une prévision antérieure de plus de 30 %. Pour le trimestre en cours, elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 44,6 et 45,8 milliards de dollars, contre 33,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon les analystes, la demande pour les technologies de fabrication en 3 et 2 nanomètresde TSMC destinées aux puces d’IA, ainsi que pour sa technologie avancée d’encapsulation de puces, CoWoS, reste forte.

Cela a propulsé vers de nouveaux sommets l’entreprise la plus valorisée d’Asie,qui est également un fournisseur clé d’Apple AAPL.O . Sa capitalisation boursière, qui s’élève désormais à environ 1 970 milliards de dollars, est presque le double de celle de son concurrent sud-coréen Samsung Electronics

005930.KS .

L’entreprise a annoncé lundi une hausse de 36 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre , dépassant les prévisions du marché et atteignant un niveau record.

Par ailleurs, la société néerlandaise ASML ASML.AS , premier fournisseur mondial d’équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et s’est engagée à augmenter ses capacités de production, ce qui pourrait apaiser les craintes qu’un goulot d’étranglement ne vienne ralentir l’essor de l’IA.

L'action de TSMC cotée à Taipei a progressé de 59 %depuis le début de l'année, une évolution globalement conforme à celle du marché dans son ensemble .TWII .

(1 dollar = 32,1340 dollars taïwanais)