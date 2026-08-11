 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TSMC va investir 1,8 milliard de dollars dans une coentreprise avec Sony dédiée aux capteurs d'image
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 11:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant taïwanais de puces TSMC

2330.TW a annoncé mardi qu'il allait investir 282 milliards de yens (soit 1,77 milliard de dollars) dans une coentreprise avec le groupe Sony 6758.T afin de développer et de fabriquer des capteurs d'image de nouvelle génération.

(1 dollar = 159,3300 yens)

Valeurs associées

SONY GROUP
20,745 EUR Tradegate -0,72%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,53 +0,74%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank