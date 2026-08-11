TSMC va investir 1,8 milliard de dollars dans une coentreprise avec Sony dédiée aux capteurs d'image

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant taïwanais de puces TSMC

2330.TW a annoncé mardi qu'il allait investir 282 milliards de yens (soit 1,77 milliard de dollars) dans une coentreprise avec le groupe Sony 6758.T afin de développer et de fabriquer des capteurs d'image de nouvelle génération.

(1 dollar = 159,3300 yens)