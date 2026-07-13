TSMC va implanter deux usines de conditionnement de puces de pointe à Chiayi, selon le ministre taïwanais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW va implanter deux usines de conditionnement de puces de pointe dans le parc scientifique de Chiayi, a annoncé dimanche le ministre taïwanais des Sciences et des Technologies.

Situé dans le sud de Taïwan, le parc scientifique de Chiayi est en passe de devenir l’un des principaux pôles de TSMC dédiés à l’assemblage de puces de pointe.

La première usine de conditionnement de puces de pointe de TSMC au Parc scientifique de Chiayi est déjà entrée en production de masse et sa deuxième usine devrait commencer la production de masse prochainement, a déclaré le ministre du Conseil national des sciences et des technologies, Wu Cheng-wen, lors d’une cérémonie de pose de la première pierre.

“La cérémonie d’inauguration des travaux d’aujourd’hui marque le début de la deuxième phase, qui comprendra une troisième et une quatrième usine”, a déclaré Wu, ajoutant que le parc devrait générer plus de 300 milliards de dollars taïwanais (9,35 milliards de dollars) de valeur de production annuelle et créer plus de 9 000 emplois une fois que les quatre usines seront opérationnelles.

TSMC développe rapidement ses capacités de conditionnement de puces de pointe, notamment sa technologie “chip-on-wafer-on-substrate”, alors que la demande des concepteurs de puces d’intelligence artificielle tels que Nvidia

NVDA.O continue de dépasser l’offre.

(1 dollar = 32,0970 dollars taïwanais)