information fournie par Reuters • 13/07/2026 à 07:12

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* IPSEN IPN.PA - Le laboratoire français a annoncé lundi que l'essai de Phase IIIb ELSPIRE, évaluant IQIRVO chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) a atteint son critère d'évaluation principal.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N42U0P0

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)