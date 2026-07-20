TSMC prévoit une demande « forte et durable sur plusieurs années » pour les puces d'IA alors qu'elle intensifie ses investissements en Arizona

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur financier déclare que l'entreprise est très satisfaite des progrès réalisés en Arizona

* TSMC augmente ses investissements en Arizona de 100 milliards de dollars

* Le directeur financier n'exclut pas l'émission d'obligations si les conditions du marché sont favorables

par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

TSMC 2330.TW constate une forte demande, qui devrait se maintenir pendant plusieurs années, pour ses puces d’IA, alors qu’elle investit 100 milliards de dollars supplémentaires pour agrandir ses installations en Arizona. L’entreprise doit toutefois relever plusieurs défis, tels que la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment dans cette région, a déclaré un haut dirigeant.

S'exprimant jeudi après la publication des résultats exceptionnels du deuxième trimestre , le directeur financier Wendell Huang a déclaré que l'entreprise était « très satisfaite » des progrès réalisés en Arizona, raison pour laquelle elle a décidé de porter ses investissements à 265 milliards de dollars.

« Nous allons continuer à investir », a-t-il déclaré lors d’une interview, ajoutant que l’entreprise était très reconnaissante du soutien apporté par le gouvernement américain.

« Nous continuons à constater une forte demande de la part de nos clients — une demande structurelle qui s’étend sur plusieurs années. »

Premier producteur mondial de puces d’IA de pointe et fournisseur majeur de Nvidia NVDA.O , TSMC est devenu, grâce à ses dépenses d’investissement agressives et à ses marges bénéficiaires en forte hausse, un baromètre de la demande dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

L'engagement à s'implanter en Arizona est une victoire pour le président américain Donald Trump, qui a milité en faveur d'une production accrue de puces sur le territoire national.

Trump a accusé à plusieurs reprises Taïwan de voler des parts de marché aux États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs. Il a déclaré que d’ici la fin de son mandat, les États-Unis détiendraient 50 % de la capacité mondiale de production de semi-conducteurs.

USINES EN ARIZONA

La première usine de fabrication de TSMC en Arizona — ou « fab » — est opérationnelle et atteint des rendements « aussi bons que » ceux de l’usine phare de Taïwan, a déclaré M. Huang.

La deuxième usine commencera prochainement à accueillir ses équipements, tandis que la construction d’une troisième usine est en cours et que les travaux préparatoires ont débuté pour une quatrième usine ainsi que pour la première installation de conditionnement avancé du site, a précisé M. Huang.

Au total , les projets en cours et prévus porteront la présence de TSMC en Arizona à 12 usines de fabrication et d’emballage de pointe, ainsi qu’un centre de R&D. Il n’a pas précisé de calendrier pour ce dernier investissement.

Toutefois, « il existe des contraintes matérielles — le nombre d’ouvriers du bâtiment disponibles, les infrastructures existantes », a déclaré M. Huang. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement pour résoudre ces problèmes. »

Parallèlement, TSMC continue d’investir dans son pays d’origine, où l’entreprise prévoit de construire 13 usines de fabrication de pointe et d’encapsulage avancé au cours des prochaines années.

« Le terrain est une ressource rare à Taïwan », a déclaré M. Huang. « Par conséquent, dès que des terrains seront disponibles, nous les utiliserons pour les technologies les plus de pointe. »

« Lorsque l’on déploie les technologies les plus de pointe, une collaboration très étroite entre les fonctions R&D et opérationnelles est nécessaire », a-t-il ajouté. « Cela doit se faire à Taïwan. Et une fois que la situation se sera stabilisée, nous pourrons alors envisager un transfert à l’étranger. »

ÉMISSION D’OBLIGATIONS

Interrogé sur la possibilité que l’entreprise envisage de lever des fonds en vendant de nouvelles actions aux États-Unis, M. Huang a répondu qu’elle « n’excluait pas l’émission de nouvelles obligations » si les conditions du marché étaient favorables.

Malgré ses plans d’expansion ambitieux, TSMC est confrontée à des difficultés liées aux tensions géopolitiques entre Washington et Pékin, les États-Unis cherchant à contrôler les exportations de puces de pointe vers la Chine.

Reuters a rapporté l’année dernière que TSMC pourrait se voir infliger une amende d’un milliard de dollars ou plus pour mettre fin à une enquête américaine sur le contrôle des exportations concernant une puce qu’elle a fabriquée et qui s’est retrouvée dans un processeur d’IA de Huawei.

M. Huang a renvoyé au gouvernement américain les questions concernant l’état d’avancement de l’affaire et toute amende éventuelle, mais a précisé que le système interne de contrôle des exportations de TSMC faisait l’objet d’une révision constante.

« Je dois dire que nous ne pouvons pas tout faire pour nous conformer à l’ensemble des règles et réglementations, mais lorsque les clients vendent à leurs propres clients, ils vendent à leurs propres clients », a-t-il déclaré.

« À un certain moment, on perd la visibilité. C’est la réalité. »

Les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité du boom de l’IA, dans un contexte de dépenses massives en infrastructures, ont refait surface récemment.

Les actions de TSMC cotées à Taipei ont chuté de 7,3 % vendredi malgré les résultats records de l’entreprise. Malgré cela, son titre affiche toujours une hausse de près de 50 % depuis le début de l’année.

Alors que TSMC est depuis longtemps de loin le leader du marché de la fabrication des puces les plus avancées au monde, ses concurrents cherchent à réduire l'écart, notamment Samsung Electronics 005930.KS , qui a bénéficié d'une reprise du marché des puces mémoire, et Intel INTC.O , qui bénéficie du soutien du gouvernement américain.

M. Huang a déclaré que l’entreprise restait confiante dans son modèle économique.

« Nous n’avons pas l’intention de laisser passer la moindre opportunité », a-t-il déclaré. « Nos concurrents sont bons, mais nous sommes encore meilleurs. »