TSMC : le monde lui appartient

Le futur leur appartient. (© TSMC)

Téléphones, ordinateurs, avions, automobiles, objets connectés, les puces du géant des semi-conducteurs sont partout. Avec l’essentiel de sa capacité de production concentrée à Taïwan, TSMC est devenu un enjeu géopolitique alors que se dresse le spectre d’une invasion de l’île par la Chine.

Guère plus grand que la région des Hauts-de-France, Taïwan concentre l’essentiel de la production mondiale de puces électroniques.

Situé à 180 km au large des côtes de la République populaire de Chine voisine, l’archipel abrite le siège et l’essentiel des usines de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Le «fondeur», ainsi que l’on appelle les entreprises spécialisées dans la fabrication des semi-conducteurs, industrialise les circuits imprimés les plus avancés du moment pour 530 clients à travers le monde, parmi lesquels Qualcomm, Nvidia, AMD, SK Hynix, Micron. Ou encore Apple, qui lui a confié la fabrication exclusive des processeurs des iPhone, iPad et Mac. Ce succès, TSMC le doit à sa maîtrise sans pareille des procédés de gravure ultrafins qui permettent de faire tenir des milliards de transistors sur quelques centimètres carrés de silicium.

Le groupe produit à grande cadence des circuits gravés en 7 nm depuis 2018, quand Intel, le champion déchu, reste bloqué à 10 nanomètres. Et il ne cesse d’accentuer son avance – seul Samsung parvient à suivre le rythme – au prix d’investissements colossaux.

Chaque étape – 5 nm, 4 nm et maintenant 3 nm – suppose en effet de bâtir de nouvelles usines, toujours plus complexes et plus chères. La Fab18 d’où sortiront en masse les puces 3 nm au printemps, aurait ainsi coûté plus de 17 milliards