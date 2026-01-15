TSMC: Le bénéfice atteint un niveau record au 4e trimestre avec l'essor de l'IA

Usine de fabrication de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kaohsiung
TSMC a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions.
Bénéficiant d'une demande accrue de puces avancées utilisées dans les applications d'intelligence artificielle, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a vu son bénéfice net pour le trimestre octobre-décembre grimper à 505,7 milliards de dollars taïwanais (13,76 milliards d'euros), son septième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.
Ce bénéfice dépasse largement les 478,4 milliards de dollars taïwanais sur lesquels tablait le consensus LSEG SmartEstimate auprès de 20 analystes.
Les politiques commerciales de Donald Trump et les menaces de droits de douane sur les semiconducteurs ont créé beaucoup d'incertitude pour l'industrie mondiale des puces, même si cette incertitude n'a pas encore sérieusement entravé les profits en forte hausse dans ce secteur porté par l'essor de l'IA.
TSMC, l'un des principaux fournisseurs de Nvidia, a déclaré que les dépenses d'investissement ont atteint 40,9 milliards de dollars l'année dernière, alors que l'entreprise prévoyait auparavant entre 40 milliards et 42 milliards de dollars.
L'entreprise a annoncé en mars dernier son intention d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis, en plus des 65 milliards de dollars promis pour trois usines dans l'État de l'Arizona, dont l'une est déjà en service.
(Par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Yimou Lee ; rédigé par Ben Blanchard ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)
