TSMC: Le bénéfice atteint un niveau record au 4e trimestre avec l'essor de l'IA

Usine de fabrication de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) à Kaohsiung

TSMC a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice ‍au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions.

Bénéficiant d'une demande accrue de puces ‌avancées utilisées dans les applications d'intelligence artificielle, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a vu son bénéfice net pour ​le trimestre octobre-décembre grimper à 505,7 milliards de dollars ⁠taïwanais (13,76 milliards d'euros), son septième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Ce bénéfice dépasse largement ⁠les 478,4 milliards ‍de dollars taïwanais sur lesquels tablait le ⁠consensus LSEG SmartEstimate auprès de 20 analystes.

Les politiques commerciales de Donald Trump et les menaces de droits de douane ​sur les semiconducteurs ont créé beaucoup d'incertitude pour l'industrie mondiale des puces, même si cette incertitude n'a pas encore ⁠sérieusement entravé les profits en forte hausse dans ​ce secteur porté par l'essor de l'IA.

TSMC, ​l'un des principaux ​fournisseurs de Nvidia, a déclaré que les dépenses d'investissement ont ​atteint 40,9 milliards de ⁠dollars l'année dernière, alors que l'entreprise prévoyait auparavant entre 40 milliards et 42 milliards de dollars.

L'entreprise a annoncé en mars dernier son intention d'investir 100 milliards de dollars aux ‌États-Unis, en plus des 65 milliards de dollars promis pour trois usines dans l'État de l'Arizona, dont l'une est déjà en service.

(Par Wen-Yee Lee, Faith Hung et Yimou Lee ; rédigé par Ben Blanchard ; version française Coralie Lamarque ; édité ‌par Blandine Hénault)