TSMC : l'activité reste dynamique en septembre

(AOF) - Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé des revenus meilleurs que prévu en septembre, toujours soutenus par le boom de l'intelligence artificielle. Le groupe taïwanais a enregistré des ventes en progression de 31,4% à 330,98 milliards de dollars taïwanais (9,34 milliards d'euros). Les revenus sur les 9 premiers mois de l'année ont augmenté de 36,4% à 2762 milliards de dollars taïwanais.
Valeurs associées
|32,855 EUR
|XETRA
|-0,62%
|46,1800 EUR
|Euronext Paris
|+4,27%
|24,7200 EUR
|Euronext Paris
|+0,10%
A lire aussi
-
Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, entre jeudi soir au Panthéon, 20 mois après son décès, lors d'une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron. Prévue de longue date, cette cinquième panthéonisation sous ses mandats ... Lire la suite
-
Le 28 novembre 1972, l'avocat Robert Badinter assiste à l'exécution d'un client qu'il n'a pas réussi à sauver de la guillotine. Ce jour-là débute son combat passionné pour l'abolition de la peine de mort, qu'il fait voter neuf ans plus tard, le 30 septembre 1981, ... Lire la suite
-
Non à un Premier ministre de gauche ou macroniste, non à une suspension de la réforme des retraites: Bruno Retailleau a posé ses conditions à une participation "exigeante" lors d'une réunion en visio mercredi soir avec les parlementaires LR, ont indiqué à l'AFP ... Lire la suite
-
La balle est dans le camp du président: Emmanuel Macron doit tirer les leçons des consultations de la dernière chance menées par Sébastien Lecornu afin de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir, les spéculations s'intensifiant sur la personnalité choisie. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer