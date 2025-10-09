 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,99
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TSMC : l'activité reste dynamique en septembre
information fournie par AOF 09/10/2025 à 10:05

(AOF) - Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé des revenus meilleurs que prévu en septembre, toujours soutenus par le boom de l'intelligence artificielle. Le groupe taïwanais a enregistré des ventes en progression de 31,4% à 330,98 milliards de dollars taïwanais (9,34 milliards d'euros). Les revenus sur les 9 premiers mois de l'année ont augmenté de 36,4% à 2762 milliards de dollars taïwanais.

Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
32,855 EUR XETRA -0,62%
SOITEC
46,1800 EUR Euronext Paris +4,27%
STMICROELECTRONICS
24,7200 EUR Euronext Paris +0,10%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank