TSMC et Sony vont investir 4,7 milliards de dollars dans une coentreprise spécialisée dans les capteurs d'image

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte aux paragraphes 2, 5, 6 et 8) par Ben Blanchard et Wen-Yee Lee

Le fabricant taïwanais de puces TSMC

2330.TW et le groupe Sony 6758.T ont annoncé mardi la création d'une coentreprise de 4,69 milliards de dollars destinée à développer et à fabriquer des capteurs d'image de nouvelle génération dans le sud du Japon, la production en série devant démarrer en 2029.

Sony sera l’actionnaire majoritaire et investira 465 milliards de yens (2,92 milliards de dollars) par le biais d’une combinaison d’apports en numéraire et de transferts d’actifs, notamment sa nouvelle usine de puces située dans la préfecture de Kumamoto, tandis que TSMC investira 282 milliards de yens, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

La coentreprise, baptisée Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corp, sera basée à Kumamoto, où TSMC exploite son usine de puces Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM).

La coentreprise servira de pôle central pour le développement et la production de capteurs d’image destinés aux smartphones, en utilisant une technologie de fabrication de pointe, ont précisé les deux entreprises.

Sony dirigera le développement des technologies de base des capteurs d’image ainsi que la planification et la conception des produits, tandis que la coentreprise s’appuiera sur la technologie de processus de pointe et l’expertise en fabrication de TSMC, ont précisé les deux entreprises.

Les apports en capital seront effectués par étapes, en fonction de la demande du marché et d’autres conditions commerciales, ont-elles précisé.

Outre les investissements de Sony et de TSMC, les entreprises ont indiqué que le financement nécessaire pour atteindre la capacité de production prévue était à l’étude, en partant du principe qu’un soutien du gouvernement japonais serait disponible.

Les deux entreprises avaient annoncé pour la première fois en mai leurs projets pour la coentreprise .

(1 dollar = 159,3300 yens)