TSMC et les entreprises de logiciels de conception de puces exploitent l'IA pour aider les puces à consommer moins d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Les puces informatiques qui alimentent l'intelligence artificielle consomment beaucoup d'électricité. Mercredi, le plus grand fabricant mondial de ces puces a présenté une nouvelle stratégie visant à les rendre plus économes en énergie: les concevoir à l'aide de logiciels alimentés par l'intelligence artificielle.

Lors d'une conférence dans la Silicon Valley, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , le sous-traitant qui fabrique les puces pour Nvidia NVDA.O , a présenté une série de moyens qui devraient permettre de décupler l'efficacité énergétique des puces informatiques d'intelligence artificielle.

Les serveurs d'IA phares actuels de Nvidia, par exemple, peuvent consommer jusqu'à 1 200 watts lors de tâches exigeantes, ce qui équivaudrait à l'énergie utilisée par 1 000 foyers américains s'ils fonctionnaient en continu.

Les gains que TSMC espère obtenir proviennent d'une nouvelle génération de conceptions de puces dans lesquelles de multiples "chiplets" - des morceaux plus petits de puces informatiques complètes - utilisant différentes technologies sont regroupés pour former un ensemble informatique.

Mais pour utiliser ces technologies, les entreprises qui conçoivent les puces s'appuient de plus en plus sur des logiciels alimentés par l'IA de fournisseurs tels que Cadence Design Systems CDNS.O et Synopsys SNPS.O , qui ont tous deux présenté mercredi de nouveaux produits mis au point en étroite collaboration avec TSMC.

Pour certaines tâches complexes de conception de puces, les outils des partenaires logiciels de TSMC ont trouvé de meilleures solutions que les ingénieurs humains de TSMC, et ce beaucoup plus rapidement.

"Cela permet d'exploiter au maximum les capacités de la technologie TSMC, et nous trouvons cela très utile", a déclaré Jim Chang, directeur adjoint du groupe de méthodologie 3DIC de TSMC, lors d'une présentation décrivant les résultats. "Cette chose fonctionne en cinq minutes alors que notre concepteur doit travailler pendant deux jours." La méthode actuelle de fabrication des puces atteint ses limites, notamment en ce qui concerne la capacité de déplacer des données sur et hors des puces à l'aide de connexions électriques. Les nouvelles technologies, telles que le déplacement d'informations entre les puces à l'aide de connexions optiques , doivent être suffisamment fiables pour être utilisées dans les centres de données massifs, a déclaré Kaushik Veeraraghavan, un ingénieur du groupe d'infrastructure de Meta Platforms qui a prononcé un discours d'ouverture.

"En réalité, il ne s'agit pas d'un problème d'ingénierie", a déclaré Kaushik Veeraraghavan. "Il s'agit d'un problème physique fondamental."