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TSMC envisagerait de se lancer dans la fabrication de puces mémoire de pointe, selon The Information
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ( 2330.TW ) envisage de se lancer dans la production de puces mémoire de pointe, une initiative qui lui permettrait de conquérir une part plus importante du marché du matériel d'intelligence artificielle, a rapporté vendredi le site The Information.

L'entreprise a récemment commencé à élaborer des plans pour fabriquer un type de puces mémoire de pointe appelées “3D DRAM” à la demande de Nvidia NVDA.O , son plus gros client, précise l'article, citant deux personnes directement informées du dossier.

TSMC et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* TSMC pourrait choisir de construire de nouvelles usines dédiées aux puces mémoire de pointe, mais la date à laquelle elle prévoit de lancer la production n’est pas encore connue, selon l’article

* Le plus grand fabricant mondial de puces envisage également d’acquérir une usine existante et de la reconvertir pour la production de mémoire, précise le rapport, à l’instar de la décision prise cette année par Micron MU.O d’acheter une usine et de la reconvertir pour la production de DRAM

* Les puces DRAM (mémoire vive dynamique) servent à stocker temporairement des données dans les appareils. La DRAM 3D est une architecture de mémoire qui empile les cellules de mémoire verticalement plutôt que sur une seule couche horizontale afin d’augmenter la capacité

* Selon le rapport, cette initiative est menée par Hsu Kuo-chin, un vice-président chargé de superviser les technologies d’encapsulation avancées chez TSMC

* Cette initiative potentielle de TSMC intervient à un moment où une grave pénurie de puces mémoire, alimentée par l’intelligence artificielle, a fait grimper les prix et poussé les concepteurs de puces à se démener pour trouver des sources d’approvisionnement supplémentaires

* Si TSMC se lance dans la mémoire de pointe, elle devra rivaliser avec des entreprises telles que Samsung Electronics

005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron

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