TSMC dévoile un bond des bénéfices trimestriels grâce à la demande liée à l'IA

(AOF) - Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé une croissance de ses profits supérieure aux attentes au troisième trimestre. Le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 39,1%, à 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,70 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 417,7 milliards de dollars taïwanais par le consensus LSEG SmartEstimate. Le résultat opérationnel a progressé de 38,8%, à 500,69 milliards de dollars taïwanais.

TSMC a enregistré une progression de 30,3% de ses revenus, à 989,82 milliards de dollars taïwanais. En dollars américains, ils ont augmenté de 40,8%, à 33,10 milliards.

"La demande pour les produits liés à IA reste en réalité très forte — plus forte que ce que nous pensions il y a trois mois", a déclaré CC Wei, PDG de TSMC, rapporte AFP.

"A l'approche du quatrième trimestre 2025, nous nous attendons à ce que notre activité soit soutenue par une demande toujours forte pour nos technologies de pointe," a ajouté le directeur financier, Wendell Huang.

Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 32,2 et 33,4 milliards de dollars américains et une marge brute - une mesure très surveillée de la rentabilité dans le secteur - comprise entre 59% et 61%, contre 59,5% au deuxième trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 49% et 51%.