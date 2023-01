TSMC : comment investir dans le semi-conducteur ?

Alors que la saison des résultats a débuté, de nombreux investisseurs cherchent les perles rares et les secteurs les plus prometteurs en Bourse en fonction de leur stratégie d'investissement et de leur horizon de placement.

ActivTrades s'est penché sur le secteur des semi-conducteurs avec l'entreprise TSMC. Est-ce le bon moment d'acheter des actions TSMC ? Quels sont les relais de croissance et les défis que doit relever l'entreprise ? Découvrons-en plus avec notre présentation et avis sur TSMC.

Qui est TSMC ?

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est un fabricant de semi-conducteurs basé à Taiwan. Le fondeur est considéré comme l'un des plus importants fabricants de semi-conducteurs au monde, puisqu'il s'agit de la plus grande fonderie représentant plus de 50 % de part de marché.

Le groupe taïwanais est un fournisseur clé pour de nombreuses entreprises de technologie de pointe qui proposent des téléphones mobiles, des ordinateurs, des véhicules électriques, des appareils liés à l'Internet des objets (IoT) ou encore des technologies 5G et basées sur l'Intelligence Artificielle parmi d'autres.

Au-delà des puces de mémoire, des puces de traitement graphique et de calcul, des puces de communication, des puces de stockage, des puces de capteurs et des puces pour l'Internet des objets, TSMC propose également des services tels que la conception de circuits intégrés et les services de test.

Parmi les clients les plus populaires de TSMC, on retrouve Apple, Huawei, AMD, MediaTek, Qualcomm et NVIDIA.

Comment se porte le secteur des semi-conducteurs ?

Le secteur des semi-conducteurs a connu une croissance significative au cours des dernières années, en raison de la croissance de la technologie utilisée dans de nombreux produits et industries comme les smartphones, les ordinateurs portables, les réseaux et les autres technologies que nous avons mentionnées plus haut.

Il y a eu une forte demande pour les puces utilisées dans les appareils mobiles et les ordinateurs portables pendant la pandémie, mais cela a été contrebalancé par une baisse de la demande pour les puces utilisées dans les ordinateurs de bureau et les serveurs, en raison de la fin des périodes de confinement liées au COVID-19 et des pressions économiques qui ont suivi.

De plus, il y a eu des pénuries de puces et des retards de livraison en raison de la forte demande, mais aussi de la perturbation des chaînes d'approvisionnement causée par la pandémie. Cela a entraîné des coûts plus élevés pour les entreprises et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pour les consommateurs.

Il y a aussi eu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui ont affecté les relations entre les entreprises de semi-conducteurs et leurs principaux clients, ce qui a entraîné une certaine incertitude concernant l'avenir de certains acteurs du secteur.

Le secteur des semi-conducteurs profite de certains leviers de croissance comme une hausse de l'utilisation d'appareils électroniques dans le monde, l'intégration de plus en plus importante de la technologie de l'Intelligence Artificielle ou encore le développement des voitures électriques et des voitures autonomes.

Malgré tout, d'autres aspects semblent peser sur ses perspectives de croissance comme les craintes d'une récession mondiale importante, l'anticipation d'une chute des ventes des ordinateurs et des smartphones cette année ou encore la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis concernant les semi-conducteurs.

Selon les dernières prévisions du cabinet de conseil Gartner, le revenu mondial des semi-conducteurs devrait diminuer de 3,6 % en 2023 après avoir augmenté de 4 % en 2022 pour atteindre 618 milliards de dollars.

Pourquoi investir dans l'action TSMC ?

TSMC : une position de leader de l'industrie des semi-conducteurs

L'entreprise TSMC est considérée comme l'un des plus importants fabricants de semi-conducteurs au monde avec une part de marché importante dans la fabrication de puces pour les entreprises de technologie de pointe. Cette position de leader du marché lui permet de bénéficier des tendances de croissance de l'industrie et de générer des revenus stables tout en ayant des perspectives de croissance intéressantes.

Situation financière solide et potentiel de croissance important pour TSMC

TSMC a des fonds propres solides et a enregistré une croissance constante des bénéfices au fil des ans, ce qui indique une bonne santé financière de l'entreprise et une capacité à générer des revenus récurrents.

Dans sa dernière publication de résultats, l'entreprise a publié des chiffres positifs et encourageants. D'une année sur l'autre, les revenus du 4e trimestre ont augmenté de 42,8 %, tandis que le bénéfice net et le BPA dilué ont tous deux augmenté de 78 %. Par rapport au troisième trimestre 2022, les résultats du quatrième trimestre se sont améliorés avec une augmentation de 2 % des revenus et de 5,4 % du bénéfice net.

TSMC investit aussi massivement dans le recherche et le développement pour rester compétitif et pour développer de nouvelles technologies, ce qui peut entraîner des opportunités de croissance future pour l'entreprise.

De plus, l'entreprise a décidé de construire deux usines de semi-conducteurs à Phoenix en Arizona pour relocaliser sa production et faire de ce lieu une « usine de fabrication de semi-conducteurs la plus verte des États-Unis, produisant la technologie de traitement des semi-conducteurs la plus avancée du pays ».

Faible valorisation du titre TSMC par rapport à ses fondamentaux

En raison des économies d'échelle de TSMC et des prix élevés justifiés par sa technologie de processus de pointe, la société devrait continuellement générer des marges brutes plus importantes que ses rivaux. Sa marge brute s'est d'ailleurs améliorée entre 2021 et 2022 en passant de 51,6 % à 59,6 %. Le cours de Bourse de TSMC est encore loin de ses sommets récemment atteint et sa valorisation est plus faible que la majorité de ces compétiteurs

Warren Buffett a acheté pour 4,1 milliards d'actions TSMC

De nombreux investisseurs particuliers et professionnels suivent les changements dans la composition du portefeuille de la société du célèbre investisseur américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc.

La société d'investissement a en effet acheté 4,1 milliards d'actions TSCM en novembre 2022. D'après les documents officiels, Berkshire Hathaway Inc a déclaré détenir environ 60,1 millions d'actions TSMC au 30 septembre 2022, ce qui ferait de la société de Buffett le plus grand actionnaire extérieur de la société TSCM.

Bien que Berkshire Hathaway n'ait pas investi massivement sur les technologies émergentes depuis un certain temps, la société a tendance à favoriser les entreprises qui, selon elle, ont un avantage concurrentiel sur les autres. Ce signe pourrait encourager d'autres investisseurs à acheter l'action TSMC.

Quels sont les risques de l'action TSMC ?

Tensions politiques et géopolitiques avec la Chine

TSMC est basé à Taiwan, qui est un État souverain, mais non reconnu par la Chine. Les tensions entre Taiwan et la Chine ont augmenté ces dernières années et cela pourrait entraîner des perturbations commerciales et des incertitudes pour les entreprises comme TSMC.

Pénuries de puces et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Les pénuries de puces et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont été un problème croissant ces derniers temps, en raison de la forte demande pour les puces et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement causée par la pandémie de COVID-19. Cela a ainsi entraîné des retards de livraison et des coûts plus élevés pour TSMC. La restructuration des chaînes d'approvisionnement et la construction de nouvelles fonderies pourraient prendre du temps (plusieurs années pour certains analystes) et peser sur les perspectives de croissance de l'entreprise.

Risques liés aux investissements et à la technologie

TSMC investit massivement dans les technologies de pointe pour rester compétitif, mais cela peut entraîner des risques liés aux investissements tels que des surinvestissements, des projets non rentables, etc.

Grande dépendance de TSMC au marché des smartphones et à l'informatique de haute performance

Le groupe TSMC évolue dans une industrie extrêmement compétitive et qui est extrêmement cyclique. De plus, l'entreprise connaît une grande dépense au marché des smartphones, puisqu'elle tirerait plus de 40 % de ses revenus de ce marché. L'Informatique de haute performance est aussi un secteur important pour l'entreprise qui tire aussi de segment autour de 40 % de ses revenus.

Risque de concentration du portefeuille clients de TSMC

TSMC présente un risque de concentration de ses clients, ce qui signifie qu'une partie importante de ses revenus est générée par un petit nombre de clients. Le plus gros client de l'entreprise, Apple, contribuait à près de 26 % des revenus en 2021 et les quatre premiers clients à environ 40 %.

Donc si l'un de ses principaux clients devait connaître des difficultés financières ou décider de réduire ses commandes, cela pourrait avoir un impact significatif sur les revenus et la rentabilité de TSMC. Sans oublier que cela augmente également la dépendance de la société vis-à-vis d'un petit nombre de clients. Cela pourrait donc conduire à une réduction du pouvoir de négociation de TSMC et influencer négativement ses marges et sa rentabilité.

Action TSMC : Analyse technique

Après avoir gagné plus de 88 % en 2020, l'action TSMC a gagné près de 12 % en 2021 (après avoir fortement augmenté les deux premiers mois de 2021 de près de 30 %) avant d'atteindre un nouveau plus haut mi-janvier 2022 au-dessus des 144 $ puis de plonger de 50 % sur l'année 2022 pour terminer autour des 72 $ (avec un plus bas annuel à 59,54 $, flirtant alors avec ses niveaux de mi 2020).

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action TSMC

Source : Plateforme en ligne ActivTrader d'ActivTrades

Le cours de Bourse de l'action TSMC a rebondi de plus de 45 % depuis son plus bas fin octobre début novembre 2022 lorsque le titre TSMC évoluait autour des 60 $. Aujourd'hui, il se trade au-dessus des 86,30 $.

Alors que l'indicateur RSI est entré en zone de sur-achat avec le dernier mouvement haussier de l'action TSMC, il est probable que les cours continuent d'augmenter alors qu'ils se trouvent au-dessus du nuage d'Ichimoku et au-dessus de l'ensemble des lignes de l'indicateur. De plus, la MACD est positive.

Notre avis sur l'action TSMC en bourse ?

Malgré le ralentissement récent de l'industrie des semi-conducteurs, TSMC a connu une année 2022 réussie et a enregistré une importante croissance avec 75,88 milliards de nouveaux dollars taiwanais en 2022 (soit une hausse de 33,5 % par rapport à 2021).

Au fil du temps, ActivTrades pense qu'il est certain que les besoins en puces vont considérablement augmenter, notamment grâce à des mégatendances telles que la numérisation, l'Internet des Objets, la conduite autonome, le cloud computing, la réalité mixte, etc.

En raison de sa position de leader en tant que plus importante fonderie et la domination de la société dans les procédés de fabrication de plus en plus pointus, TSMC bénéficie d'une place de choix idéal pour profiter de la croissance générale du marché. De plus, sa faible valorisation en fait un bon choix parmi ses concurrents pour un investissement dans le temps, car ce fondeur semble sous-évalué.

